四維航財報／2024年稅後淨損2.69億元、每股虧損0.69元

國內的中小型散裝船業者四維航（5608）25日公布財報，2024年全年稅後淨損2.69億元，每股稅後純益為-0.69元，不過今年2月運價已急速上升，隨著運價飆漲再加上有新船加入，今年第1季有望轉虧為盈。

2024年營運漸入佳境，第3季出現盈餘，稅後純益為7,727萬元，每股稅後純益為0.2元，累計前3季虧損跟著縮小，稅後虧損1.13億元，每股稅後虧損0.29元；不過第4季運價回檔，影響到第4季的單季獲利，加上第4季之後，全年的虧損擴大，每股稅後虧損來到0.69元。

美國總統川普出手調停俄烏戰爭後，戰後重建需求浮現，各方人馬搶租船，全球散裝船日租金瞬間大漲，中小型船舶裝卸調度靈活，成為這波上漲的領頭羊，四維航為主的輕便極限型近一周漲幅都超過20%。