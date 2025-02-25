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藥華藥財報／去年第4季獲利12.3億元、季增71.7% 股利共2.2元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）25日公布2024年財報，全年稅後淨利29.65億元，每股稅後純益（EPS）8.96元，與2023年比轉虧為盈。藥華藥去年以來獲利逐季成長，第4季稅後淨利12.35億元，季增71.68%，單季EPS 3.73元，全年與單季獲利都創下新高。

由於去年度首次全年獲利，藥華藥董事會25日也首度通過發放股利，擬配發現金股利及股票股利各1.1元，若以25日收盤650元計算，現金殖利率0.16%。藥華藥將在27日召開法說會，說明去年營運表現及今年展望。

藥華藥過去一年的營運表現，主要來自於罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa -2b（簡稱Ropeg，即P1101）美國銷售為主，再加上其他全球市場業績持續成長。

不過，由於藥華藥Ropeg的競爭產品Pegasys自去年10月起陸續傳出在歐美市場延後出貨訊息，藥華藥坦承，歐洲經銷商AOP去年向藥華藥實際下訂單的數量，比原本預定數量多出四倍，公司不排除去年第4季財報也有受惠Pegasys缺藥事件的激勵。

藥華藥表示，英國國民保健署（NHS）已下令在Pegasys缺藥期間補助病患使用Ropeg，歐盟估計Pegasys短缺將持續至2025年下半年，美國也傳出Pegasys的供應在2025年第4季之前都將更為受限，2026年才會恢復供貨。加拿大已下令今年將向藥華藥專案採購Ropeg以應對患者需求。

展望今年營運表現，由於美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）最新治療指南指出，若無法取得抗血癌用藥Pegasys時，建議使用其他可獲得的長效干擾素，如Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）。此項聲明將強化藥華藥新藥Ropeg在真性紅血球增多症（PV）市場的領導地位，加速提升全球滲透率。

法人預期，在Pegasys缺藥及轉單效應下，藥華藥可望正式躋身國際大藥廠，再加上藥華藥今年4月有機會取得巴西藥證，正式打進中南美洲市場，公司營收有望由去年的97.3億元大增百億元以上，全年營收從200億元起跳。

美國 藥華藥

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