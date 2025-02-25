台船法說會／商船訂單排到2030年 明年有機會轉虧為盈

台船（2208）25日舉行法說會，該公司指出，截至1月底為止，手持訂單合約金額約1,348億元，尚待執行金額約800億元，商船訂單已排到2030年；而公司預期今年將大幅減少虧損，明年有機會轉虧為盈。

台船表示，近年來所承攬的各型原型船艦已陸續或即將完工交付，而新的商船訂單方面，繼去年8月與中航（2612）簽約，取得2艘21萬噸散裝貨輪訂單（含2艘選擇權），今年1月15日再與萬海（2615）簽約建造12艘8,700TEU貨櫃輪新單，另4同型船選擇權則可望於今年7月敲定。

而截至今年1月底為止，該公司在手訂單合約金額約1,348億元，包括一般商船17艘、軍艦及公務船14艘，以及26座石化品儲槽統包工程、槽車裝卸工程統包工程1案，尚待執行金額約800億元。

至於國造潛艦方面，原型艦海鯤號會依合約，於今年11月交付，後續艦立法院也已經通過2艘，也會依原定計畫執行。

另台船現並鎖定海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元；其中，10艘2,000噸巡防艦和2艘8,000噸巡防艦訂單列為優先爭取標的。

另外，台船在前年就開始投入無人船研發，2024年首季籌組相關團隊，目前原型船正在測試，預計今年3月上旬就會亮相，初步以軍事用途為主，成型後也可以導入商用、民用領域對於美國欲向中國大陸製商船彎靠美國時收取巨額港口費，台船則認為此舉違反世界貿易組織規定，應不可能實施，估計美國僅能要求各國商船不得在大陸建造。

至於台船現有商船訂單因已排到2030年，估計短期內不會有船公司願意在此時訂造5年後交船的船隻，後續的船塢副檔將優先選擇接造海巡艦等新船。