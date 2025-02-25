旅遊好旺 雄獅去年每股賺9.81元

雄獅公告2024年財報，全年營收約283億元，年增30.74%，稅後純益9.15億元，每股純益9.81元，董事會也通過每股配發現金股利7.5元，為歷年次高，以25日收盤價128.5元計算，現金股利殖利率達5.8%。

雄獅表示，去年獲利表現佳，EPS雖然不及2023年的15.21元，但主要是因為其中包含對子公司旅天下喪失控制權之業外投資利益認列5.7元，若排除該投資利益，去年獲利應屬歷年新高。

雄獅表示，受惠2024旅遊市場爆發成長，航空公司亦積極新增航點，以日本、歐洲、東南亞等產品線別表現最佳，皆為營收挹注動能。

展望今年，雄獅表示，隨著航空公司增加航點及增班，包括客製包團、深度旅遊等需求也持續增加，預期旅遊需求持續熱絡，且日本仍為台灣旅客出國首選，賞櫻、立山雪牆、大阪世博、神戶開航等話題可望帶動旅遊商機。

雄獅也說，在歐洲、美加等長程線，訂單能見度已到暑假檔期，雄獅今年將積極推動產品多元化策略，並鎖定利基市場，針對東歐、東非與南非、中南亞等新興旅遊目的地，開發稀缺具個性化的產品，並深耕佈局全球鐵道與郵輪旅遊，對整體市場樂觀以待。