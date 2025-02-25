雄獅財報／2024年 EPS 達9.81元 每股配息7.5元
雄獅（2731）25日公布2024年財報，全年合併營收合計約283億元、年增30.74%，稅後純益9.15億元，每股稅後盈餘9.81元。與2023年比較，2023年每股稅後盈餘15.21元，其中包含對子公司旅天下喪失控制權之業外投資利益認列5.7元，若排除該投資利益，2024年獲利應屬歷年新高。
同時，董事會並通過2024年盈餘分配案，每股配發現金股利7.5元，為歷年次高。以25日收盤價128.5元計算，現金股利殖利率達5.8%、股息配發率達76.45%。
雄獅表示，受惠2024旅遊市場爆發成長，航空公司亦積極新增航點，以日本、歐洲、東南亞等產品線別表現最佳，皆為營收挹注動能。展望今年，隨著航空公司增加航點及增班，包括：客製包團、深度旅遊等需求也持續增加，預期旅遊需求持續熱絡，且日本仍為台灣旅客出國首選，賞櫻、立山雪牆、大阪世博、神戶開航等話題可望帶動旅遊商機。歐洲、美加等長程線，訂單能見度已到暑假檔期。雄獅今年將積極推動產品多元化策略，並鎖定利基市場，針對東歐、東非與南非、中南亞等新興旅遊目的地，開發稀缺具個性化的產品，並深耕布局全球鐵道與郵輪旅遊，對整體市場樂觀以待。
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