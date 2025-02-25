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中租法說會／今年業務成長目標 兩岸均5% 東協三強10~15%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

中租-KY（5871）今天下午法說會，董事長陳鳳龍在會上發布2025年業務目標，三大引擎台灣、中國大陸與東協市場，今年目標業務成長率，分別為台灣、中國大陸均為5%%，東協市場則是依不同國家，分別為越南、馬來西亞、柬埔寨業務成長目標均為10~15%，泰國則是目標5%。

中租控股每年年初舉辦去年第4季法說會時，均會提出新年度的業務成長目標。2024年中租控股設定三大引擎成長目標均為10%，但因受到各地經濟成長復甦力道不一、延滯率與資產品質劣化等衝擊，導致中租控股相當罕見的業務目標均未能達成。

今年中租控股則是在業務成長目標上採取相對保守態度，與美國總統川普新政與關稅戰等變數有關，台灣、中國大陸今年業務成長目標都是設定5%，東協則是沒有發布全區的成長目標，而是將東協主要國家分開預估，越、馬、柬三國均為10%~15%，主因泰國經濟狀況與其他東協國家差異仍大。

中租 東協

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