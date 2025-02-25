鋼鐵人又發威 大成鋼爆量大漲逾8%、中鋼創波段新高

台股25日下挫279.59點，跌幅逾1%，多數科技權值股大跌，但傳產股相對抗跌，其中以鋼鐵族群表現最強，類股漲幅2.83%，統計六周以來波段漲幅達28.77%，漲勢驚人。大成鋼（2027）25日再度出現爆量大漲，漲幅逾8%，收48.25元；中鋼（2002）也上漲3%，收23.9元，都創波段新高。

鋼鐵股近期利多連連，除了重建題材外，鐵礦價格也直逼八個月來高點，都帶動鋼鐵股大漲。美國總統川普主動出面促成談判，市場預料烏俄戰爭很有可能會在近期停火，一旦停戰，鋼材需求預期年成長將由負轉正，目前專家估計烏克蘭至少需要十年的重建時間，初估未來重建用鋼需求達2,000萬公噸，足夠中鋼生產二年。

法人表示，雖然因地緣關係，重建所需鋼材將就近由歐洲鋼廠供應，不過，因歐洲為鋼鐵淨進口國，自亞洲進口占比62%，外銷歐洲占比較高的鋼廠如中鴻（2014）達14%、中鋼有11%、燁輝（2023）逾20%等都有望受惠。

停戰同時提供鋼廠漲價契機，中鋼3月盤價以平高盤開出，鋼市氛圍自谷底翻揚，紐約鐵礦價格最新收盤108.75美元，與1月的低點96.4美元相比大漲12美元、漲幅12.7%，中鋼專家指出，「原料價揚、鋼價怎麼可能會跌」，對鋼材價格產生強力支撐。

加上川普對加拿大、墨西哥、日本、南韓、歐盟、巴西等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，引領美國鋼價暴漲直線上攻，熱軋母材期貨價高於現貨價近10%，台廠受惠鋼市前景持穩。