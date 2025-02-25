不看台積電（2330）台股7成破年線！專家：這3檔避開貿易戰的成長股

2024 年龍年台股漲勢凌厲，加權指數上漲 30%，股民平均帳面獲利達 136 萬元，但最大功臣無疑是台積電。除了扣除台積電後，平均報酬可能不到 40 萬元，甚至許多投資人仍處於虧損狀態。《今周刊》存股助理電子報總編輯謝富旭指出，台積電雖然目前股東數超過 100 萬人，但持有 5 張以上的不到 5 萬人，因此多數股民並未真正分享到台積電帶來的紅利。

甚至以 1,800 檔上市櫃個股，在年底時有 1,300 檔跌破年線，370 檔甚至跌破 10 年線，也就是台股呈現極端分化的現象。要嘛飛龍在天如台積電、聯發科、矽光子等熱門題材，本益比衝到 24 倍以上，股價屢創新高。或者就是潛龍勿用，被市場冷落的績優股，低本益比、高殖利率，估值僅約 15 倍。

那麼，2025 年該追逐已站上高峰的龍頭股，還是撿拾低估值的隱藏金牛股？為了避免受關稅戰波及，謝富旭分享以下提供三檔值得關注的標的：

豐祥-KY（5288）

豐祥主業為汽機車零組件與醫療輔具，主要營收來自越南。雖然越南機車市場在過去兩年，受當地房地產市場影響低迷，謝富旭則看好復甦動能，將其定位為成長股。2024 年前三季累積 EPS 10.83 元，全年估計約 16 元，2025 年估 17 元，2026 年預估配息 8.5 元，殖利率約為 4.25%。

巨路（6192）

巨路主業為工業自動化與程控設備，以台灣市場為主，過去巨路產品線以石化業為大宗，但半導體佔營收比重已拉升到約 4 成，主要受惠半導體擴廠浪潮及維修業務貢獻，也可視為隱藏的 AI 股。謝富旭並看好台灣將興建的天然氣接收站與發電機組，以及全台焚化爐將退役與升級的相關商機。巨路 2024 年前三季累積 EPS 為 7.16 元，全年估 10 元，但股價僅 100 元出頭，且本益比 12.23 低於產業均值，看好可能的補漲空間。

遠百（2903）

包括愛買與 CitySuper 在內，遠百在台灣有 44 間門市，除了百貨業者能透過虛實整合逆襲電商趨勢，在高消費力店面業績也走強。今年台北大巨蛋將由美食街擴大為全線開張，看好貢獻獲利。謝富旭觀察台灣零售業本益比普遍高於 20 倍，若 EPS 回升至 2 元，股價上看 40 元。

謝富旭並提醒，存股族最大的盲點就是被殖利率迷惑，但殖利率選股有很大的盲點，只能做為參考標準之一。他建議如果資產在 5000 萬以下，殖利率就算有 10% 的幫助也不大，可再參考以下 4 大條件：

過去 3 年獲利複合年增率 > 8%

產業環境變化快，時間過長數據失真，參考近 3 年的表現比 10 年更具參考價值。

股息階梯式成長

股息穩定且逐年成長，股價也更容易上漲。若股息下跌，需觀察是否是短期經濟環境影響或公司基本面轉壞。

法定盈餘公積 > 資本額

根據公司法規，企業需提撥 10% 獲利作為法定盈餘公積，當公積超過資本額，公司可不再提列，代表企業資本穩健，配息能力強。這相當於企業的「應急儲備金」具有更強的抗風險能力。

每年營運現金流 > 稅後淨利 1.2 倍

企業要有穩定的現金流，才能持續發放股息，避免「高殖利率陷阱」。現金流充沛的企業，通常代表財務健康，不需依賴借貸來發放股息。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：不看台積電，台股 7 成破年線！強弱兩極化如何存股？3 檔避開貿易戰的成長股

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。