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聯發停產竹北廠改當包租公 股價來到10個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聯發（1459）24日晚間宣布竹北廠將停止生產，並將竹北廠房出租給緯創（3231），未來每年有穩定租金收益，預期每月租金不低於2250萬元，吸引買盤進駐，盤中一度漲停12.65元，平了10個月新高紀錄。

聯發過去生產基地包括桃園蘆竹、竹北廠、杭州廠，其中，桃園蘆竹廠幾年前就已停產出租給物流業，竹北廠也出租後，未來生產基地僅剩大陸杭州廠。

聯發表示，因國內化纖相關產業持續外移，加上各項製造成本持續上漲，致使台灣區本業經營日趨困難，無法實現獲利目標，考量未來市場情況及集團營運績效，擬停止竹北廠生產，竹北廠員工將依據勞動基準法及相關法令規定辦理員工終止勞動契約，預計資遣49名員工，並依就業服務法列冊通報主管機關。

聯發表示，竹北廠每月產能1,333公噸，近三年來逐漸減產。去年每月實際平均產量僅剩下580公噸，占集團產量比例約37％。

租金

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