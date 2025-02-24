SOGO配發現金股利1.45元、太平洋流通配發1.2元

遠百（2903）24日晚間代子公司公告今年股利政策，其中太平洋崇光百貨（SOGO百貨）董事會通過配發現金股利1.45元，太平洋流通投資配發現金股利1.2元。

遠東SOGO百貨2024年營業額達525億元，約與2023年持平。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，以去年來看，作為SOGO門面擔當的復興館，在2024年完成大規模精品改裝的情況下，仍順利達成預算目標，展現營運韌性。忠孝店也經歷八年來最大改裝，但業績表現穩健，今年將繼續改造地下一樓。天母店去年業績創下新高，也續蟬聯台北市北區百貨霸主。

展望未來，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，2025年雖充滿重大關卡，但對未來充滿信心，今年業績目標要挑戰成長近1%達到528億元。其中，Garden City的A、B兩區將陸續開幕為最大亮點，待全區完整營運後的第一年、也就是2026年，預估將帶來百億營收的貢獻。