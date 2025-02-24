羅昇財報／2024年全年EPS 0.6元 擬配發0.45元股息
羅昇（8374）董事會24日通過去年合併財報，合併營收36.78億元、年增20.6%，營業毛利8.85億元，本期淨利1.46億元，稅後淨利0.67億元、由虧轉盈，每股稅後純益為0.6元。
董事會並通過股利分派案，每股擬配發0.45元現金股利，配發率達75%，羅昇並訂5月23日召開股東常會，同時全面改選九席董事(含三席獨董)。
羅昇稍早宣布投資氫豐綠能，藉此擴大其在新能源領域的布局。羅昇強調，這項合作還可加速氫能技術在台灣市場的商業化應用，進一步助力企業穩定取得綠電來源，支持各行業的綠色轉型目標。
羅昇表示，將引入氫豐綠能「混氫燃料電池」技術，該技術能利用50%至100%濃度的氫氣，直接將工業餘氫與製程尾氣轉化為清潔電力，並降低燃料成本，使氫能應用更具經濟效益。而與傳統純氫系統相比，混氫成本僅為純氫的1%，展現出核心成本優勢。
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