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向榮攻外泌體養髮商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

向榮生技-創（6794）昨（24）日宣布，與國際知名美髮連鎖店曼都國際公司攜手進軍外泌體養髮護髮領域，透過向榮生技研發的再生醫學幹細胞衍生相關外泌體產品，與曼都髮型連鎖通路強強結合，未來逐步在曼都約250家店推出，雙方合作搶攻500億元商機。

向榮生技專精在幹細胞與老年及退化性疾病的新藥研發，公司目前退化性關節炎正於各合作醫學中心進行第三期臨床收案中，向榮董事長蔡意文表示，希望今年底前完成收案，觀察期約一年，目標2027年能送藥證申 請。向榮另一項以幹細胞治療慢性腎臟病的臨床案也已完成一／二期結案，將積極推動後續臨床試驗。

向榮生技總經理洪懿珮表示，外泌體源自幹細胞，向榮生技擁有不同來源之幹細胞，其中人類來源之幹細胞庫更是全台唯一經美國FDA核准作為主檔案登錄者。

幹細胞 生技

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