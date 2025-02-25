川普釋利多 高力吞補丸

美國總統川普將為AI產業雙倍擴大美國電力供應，台灣電力供應鏈受矚目，法人指出，美國燃料電公司Bloom Energy（BE）有望成核心成員，其中，國內熱處理器廠高力（8996）為BE燃料電池關鍵供應商，可望最受惠。

法人預期，高力今年將在川普領軍下，扮演美國AI電力系統的重要角色。綜合各家法人預期，高力今年營收有望突破62億元，年增55%，每股純益（EPS）則有望超過12元。

高力去年12月法說會時曾經說明，高力負責製造BE公司燃料電池系統中的Hot Box 核心零組件，這項業務2024年營收占比達40%。 隨著AI資料中心與企業分散式發電需求提升，燃料電池出貨量在2024年第4季增長，訂單的出貨動能轉強，成為高力全年營收的重要支柱。

針對大客戶BE去年獲AEP達1GW的固態燃料電池，高力指出，1GW 是分好幾年出貨，高力預估三年內年產7,000顆無虞。展望2025年，預估整體營收將雙位數成長，獲利成長幅度將會大於營收。

根據外電，川普本月21日在州長工作會議上發表談話。川普指出，光是AI產業就需要更多的電力；川普說AI產業的發展需要美國現行全國電力的支持。川普表示，美國AI產業目前領先中國大陸，但中國大陸給予AI產業龐大的電力供應。

川普表示，他必須雙倍擴大電力供應，甚至更多；川普說，這個規模可能令人難以置信，但只有如此大規模的電力才能讓美國取得AI龍頭的位置。川普說，美國必須有這樣大規模的電力，才能在AI領域取得領先。