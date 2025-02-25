快訊

學測成績今9時公布 考生可收簡訊、網路查詢

徵召女性服義務役 國防部：依國軍人力實需納入研議

紓解急診 衛福部祭3策略2方向 急診醫學會：執行困難

川普釋利多 高力吞補丸

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

美國總統川普將為AI產業雙倍擴大美國電力供應，台灣電力供應鏈受矚目，法人指出，美國燃料電公司Bloom Energy（BE）有望成核心成員，其中，國內熱處理器廠高力（8996）為BE燃料電池關鍵供應商，可望最受惠。

法人預期，高力今年將在川普領軍下，扮演美國AI電力系統的重要角色。綜合各家法人預期，高力今年營收有望突破62億元，年增55%，每股純益（EPS）則有望超過12元。

高力去年12月法說會時曾經說明，高力負責製造BE公司燃料電池系統中的Hot Box 核心零組件，這項業務2024年營收占比達40%。 隨著AI資料中心與企業分散式發電需求提升，燃料電池出貨量在2024年第4季增長，訂單的出貨動能轉強，成為高力全年營收的重要支柱。

針對大客戶BE去年獲AEP達1GW的固態燃料電池，高力指出，1GW 是分好幾年出貨，高力預估三年內年產7,000顆無虞。展望2025年，預估整體營收將雙位數成長，獲利成長幅度將會大於營收。

根據外電，川普本月21日在州長工作會議上發表談話。川普指出，光是AI產業就需要更多的電力；川普說AI產業的發展需要美國現行全國電力的支持。川普表示，美國AI產業目前領先中國大陸，但中國大陸給予AI產業龐大的電力供應。

川普表示，他必須雙倍擴大電力供應，甚至更多；川普說，這個規模可能令人難以置信，但只有如此大規模的電力才能讓美國取得AI龍頭的位置。川普說，美國必須有這樣大規模的電力，才能在AI領域取得領先。

AI 川普 美國

延伸閱讀

菲律賓外交部證實 美對菲軍事援助部分解凍

民眾85%盼留台積電 智庫籲談判更強硬

馬克宏華府行 盼讓川普將歐洲納入俄烏停戰談判

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情！ 譴責美干預大選

相關新聞

中碳去年 EPS 5.2元 發4.5元股息

中碳（1723）昨（24）日董事會通過投資14.52億元，建造先進碳材料以及等方性石墨塊材工廠，競爭力加分。另，中碳昨也...

倉佑2024年 EPS1.59元 股息發1.2元

傳動系統製造大廠倉佑（1568) 昨（24）日董事會通過2024年財報，去年全年稅後純益1.6億元，年減18.9%，每股...

和大進擊先進封裝設備

和大集團（1536）與旗下高鋒工業全力進軍先進封裝檢測設備產業，再傳新進度，和大集團董事長沈國榮昨（24）日表示，負責生...

川普釋利多 高力吞補丸

美國總統川普將為AI產業雙倍擴大美國電力供應，台灣電力供應鏈受矚目，法人指出，美國燃料電公司Bloom Energy（B...

豐興開平盤

豐興（2015）昨（24）日開出新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全部平盤，牌價維持在廢鋼每公噸9,000元，鋼筋1.76萬元，型...

向榮攻外泌體養髮商機

向榮生技-創（6794）昨（24）日宣布，與國際知名美髮連鎖店曼都國際公司攜手進軍外泌體養髮護髮領域，透過向榮生技研發的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。