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和大進擊先進封裝設備

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
和大集團董事長沈國榮。聯合報系資料照
和大集團董事長沈國榮。聯合報系資料照

和大集團（1536）與旗下高鋒工業全力進軍先進封裝檢測設備產業，再傳新進度，和大集團董事長沈國榮昨（24）日表示，負責生產組裝的高鋒中科廠已經就位，原型機下月問世、年底量產，將搶攻台積電CoWoS先進封裝產能倍增商機。

據了解，和大已和國內至少三家晶圓及封裝龍頭廠達成協議，預計5月展開封裝檢測設備的測試驗證，9月參加國際半導體展（SEMICON）開始接單，預計第4季投產，明年放量，初估一年的出貨量在600台以上，年營收25億至30億元，並逐年倍增。

和大集團透過旗下和鑽投資約持有高鋒15.28%股權，連同和大集團董事長沈國榮與家族，初估合計持股約二成。

和大坐擁機器人與半導體雙利基，其一是和大攜手盟立合資設盟英科技，生產機器人關節型手臂高精度減速零件，被市場視為具有機器人題材；此外，高鋒與和大攜手成立和大芯科技，積極拓展CoWoS先進封裝測試設備領域，也為營運挹注新成長動能。

沈國榮稍早宣布，新成立的「和大芯科技」事業登記已獲經濟部核准，近日將在南投草屯設立公司，第一台CoWoS先進封裝檢測原型機，也將在3月底前推出。

和大芯科技也敲定，董事長由和大執行長沈千慈擔任；國內半導體溫控設備龍頭虹宇董事長黃世昌，將出任和大芯總經理。和大芯並訂明年底送件申請登錄興櫃，拚2027年中掛牌上市櫃。

高鋒受惠機器人與CoWoS題材，近期受到市場高度關注，自結去年12月每股稅後純益0.02元，加上前11月的1.03元，累計全年每股稅後純益1.05元，優於2023年的0.97元。

俄烏戰爭有望停火，沈國榮預期，第3季起訂單將會明顯增長，帶動第4季出貨業績。集團旗下高鋒目前在手訂單4.3億元，能見度約三個月。

和大 機器人 董事長

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