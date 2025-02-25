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倉佑2024年 EPS1.59元 股息發1.2元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

傳動系統製造大廠倉佑（1568) 昨（24）日董事會通過2024年財報，去年全年稅後純益1.6億元，年減18.9%，每股純益（EPS）1.59元。

倉佑董事會並決議每股分派1.2元現金股利，以2月24日收盤價28.3元計算，現金殖利率約為4.2%，5月24日召開股東常會。

倉佑指出，儘管營收受到外部環境影響而下滑，但公司仍將持續專注於核心業務的優化與創新，並積極調整經營策略以應對市場變化。除持續深耕既有汽車產業客戶及市場，以AM及OEM雙主軸市場配置以提升整體營運韌性。亦將積極爭取新能源車及半導體設備市場開發機會，進行多元化產業及市場布局，提升營收量能。

在獲利方面，2024年度倉佑因新產品量產初期的毛利爬坡期及產能閒置損失影響，加上海外子公司設立期間開辦成本的認列，最終集團合併毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為28%、11%、15%，相較2023年度均呈現下滑。

新能源車 營收

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