帆宣財報／連續三年營收創下歷史紀錄 2025年有機會續拚新高

無塵室與機電系統整合工程服務廠帆宣（6196）24日公告去年第4季營運成果，單季獲利4.03億元，季減25.23%、年增29.16%，每股稅後純益2元。

帆宣並公告去年度盈餘每股擬發現金股利6元，配發率67.11%，以24日收盤價157.5元計算，殖利率約3.8%。

進一步來看，帆宣2024年合併營收606.75億元，年增7.8%，營收連續三年創下歷史新紀錄。全年獲利18億元，年減16.74%，每股純益8.94元，獲利表現則為近三年低點。

帆宣表示，廠務系統的接單情況依然穩健，目前在手訂單量依然維持在約600億元的高水準。在營運布局方面，帆宣預計南科廠將於今年第2季投產，並於下半年開始對營運產生貢獻。此外，公司也在積極拓展日本市場，目前已與日本廠商合作布局先進的CoWoS封裝設備，未來有望為公司帶來新的成長動力。

展望2025年，公司認為整體大環境相較於去年將更為理想，並預期經過營運策略調整後，去年對公司獲利造成影響的美國子公司將不再影響公司獲利。同時，隨著產業的預期回升，帆宣相信今年全球產業復甦將有助於推動其營運表現超過去年的水準。