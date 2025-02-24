快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

東科財報／去年 EPS 大賺12.68元 現金股利豪發10.47元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）24日董事會後決議通過財報，EPS 12.68元，毛利率由15.5%增至17.2%。毛利率、營業利益率與稅後淨利率三率三升，年毛利、營業利益與稅後淨利分別成長29.2%、55%及78.6%。年營收年增16.6%而趨規模經濟優勢，營運體質更加健康。深耕韓日電視品牌客戶及拓展歐洲精品音響客戶產品深度與廣度，穿戴式裝置耳機類產品營收占比也翻倍成長。

由於川普對等關稅政策4月2日揭曉，屆時再調整越南二廠選址，調整產能配置以因應貿易關稅戰的備援，以強化應變能力與準備。會中同時通過現金股利決議配發10.47元，配發率82.6%，維持往年配發率水準，KY公司相關股利屬於「海外所得」，且免稅額現為750萬元。本公司章程已修訂現金股利決議權為董事會，毋需在股東常會通過僅為報告案，預計3月27日為除息交易日，4月22日發放股利，5月28日為股東會召開日，來年營運持續正向穩健。

延伸閱讀

BBU 族群分道揚鑣 新盛力鎖漲停、AES殺跌停

台半1月 EPS 0.16元

三商家購2024年 EPS 2.02元 加速展店

新盛力1月 EPS 0.67元 事欣科0.04元

相關新聞

鈊象（3293）股價起身動了！切老：不預設高低點就不用承受看錯點位的風險

網友之前的留言中，有些人說要等到800，甚至700才接鈊象，有的甚至說已經先賣出再耐心等待機會。

國產永續布局 再下一城

國產（2504）與半導體大廠合作碳封存，推廣碳礦化創新科技，該公司昨（23）日表示，已與知名龍頭廠合作，利用中科新成立的...

油電車走紅 和泰車受惠

2025年車市氛圍轉趨保守，業內預期，兼具環保優勢且沒有里程焦慮的「油電車」逆勢崛起成為車市主角。其中，和泰車（2207...

全球電力需求看增、電網汰舊換新 法人點讚四檔重電股

美國總統川普於2025年2月14日宣布簽署行政命令，正式成立「國家能源主導委員會。「能源主導(Energy Domina...

三商家購2024年 EPS 2.02元 加速展店

三商家購（2945）昨（21）董事會通過2024年財報，合併營收達142.97億元，年增1.82%，創歷史新高，營業毛利...

拓凱2025年衝百億營收

碳纖維複材大廠拓凱（4536）受惠自行車庫存調整結束，加上航太產業景氣升溫，以及球拍及安全帽等業績穩定成長，法人估，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。