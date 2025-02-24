東科財報／去年 EPS 大賺12.68元 現金股利豪發10.47元

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）24日董事會後決議通過財報，EPS 12.68元，毛利率由15.5%增至17.2%。毛利率、營業利益率與稅後淨利率三率三升，年毛利、營業利益與稅後淨利分別成長29.2%、55%及78.6%。年營收年增16.6%而趨規模經濟優勢，營運體質更加健康。深耕韓日電視品牌客戶及拓展歐洲精品音響客戶產品深度與廣度，穿戴式裝置耳機類產品營收占比也翻倍成長。

由於川普對等關稅政策4月2日揭曉，屆時再調整越南二廠選址，調整產能配置以因應貿易關稅戰的備援，以強化應變能力與準備。會中同時通過現金股利決議配發10.47元，配發率82.6%，維持往年配發率水準，KY公司相關股利屬於「海外所得」，且免稅額現為750萬元。本公司章程已修訂現金股利決議權為董事會，毋需在股東常會通過僅為報告案，預計3月27日為除息交易日，4月22日發放股利，5月28日為股東會召開日，來年營運持續正向穩健。