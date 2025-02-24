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鈊象（3293）股價起身動了！切老：不預設高低點就不用承受看錯點位的風險

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

大哥稍微起身動了一下，不知發生啥事了。網友之前的留言中，有些人說要等到800，甚至700才接鈊象（3293），有的甚至說已經先賣出再耐心等待機會。

其實每個投資人都有不同的想法，我的做法不一定是對的。

我認為股價太高時我也不賣出股票，甚至不做調節。

因我自認為猜不出短期內個股股價的變化，對我來說最安全的做法就是繼續持有，忍受短期的波動。對一支還在持續成長中的企業，賣出它股票的風險遠高於繼續持有。

不預設高低點，就不用承受看錯點位的風險，當你是以長期心態持有一家公司的股票，放棄猜測高低點，放棄賺取價差，專注在長期成長複利才是你最簡單的獲利方程式。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

3293鈊象 價差 風險

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