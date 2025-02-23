國產永續布局 再下一城

國產（2504）與半導體大廠合作碳封存，推廣碳礦化創新科技，該公司昨（23）日表示，已與知名龍頭廠合作，利用中科新成立的零廢示範場域，將捕捉的高濃度二氧化碳（CO2）注入混凝土中，初期目標是今年吸納1.1萬噸、濃度99.9%的CO2，隨著高科技新廠陸續投產，國產碳礦化混凝土量產規模也將擴大。

國產近年來積極投入低碳永續創新研發，2022年起與加拿大Carbon Cure公司策略合作，引進碳礦化混凝土創新科技，所謂的「碳礦化混凝土」是通過工業捕獲的CO2注入混凝土內，將CO2轉換為奈米級碳酸鈣結晶，永久嵌入混凝土中，有效達到碳封存效果。

國產碳礦化混凝土小檔案

國產自與Carbon Cure公司合作發展碳礦化技術後，初期在汐止跟台南廠導入設備，國產集團董事長徐蘭英曾經宣示，國產投入七、八億元進行研究，終極目標是三年內可以在28座混凝土工廠全面實施。

根據該國產發展碳礦化混凝土的進度，已在2023年通過台灣營建研究院CETES（中華民國營建科技審查制度）新材料新工法的國家級認證，現在將正式用在南港大型開發案的部份樓層施作，今年將以此指標案件申請CCT碳權，爭取台灣第一、也是唯一混凝土碳權販售實績出貨，建立低碳永續、循環經濟的商業模式。

國產近期更進一步與半導體大廠合作碳封存計畫，以該大廠在中科新成立的零廢示範場域中，透過薄膜碳捕捉技術，將公有垃圾焚化爐捕捉的高濃度CO2，以壓槽車運送到國產建材預拌廠，注入到混凝土中，製成碳礦化混凝土。

該大廠的零廢示範場域2025年預計量產1.1萬噸、濃度99.9%的CO2，並主導方法學認證，目標是取得碳權認證標準。

此外，國產也將預拌廠的回收水，與這家科技大廠捕捉的CO2結合，變成奈米級碳酸鈣溶液，作為混凝土的拌和水，擴大碳封存效果，以上兩項碳礦化技術皆與工研院進行合作研究，將申請經濟部產業發展署產業升級創新平台輔導計畫，預計今年3月執行。

國產表示，目前碳礦化混凝土的減碳階段成果，粗估每立方混凝土減碳可達7至11公斤，以國產建材全年出貨650萬立方米估算，若全數導入碳礦化混凝土，估計減碳相當於185座大安森林公園一年吸碳量，減碳量相當強大。