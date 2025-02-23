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全球電力需求看增、電網汰舊換新 法人點讚四檔重電股

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
電力，能源示意圖。記者邱德祥／攝影
電力，能源示意圖。記者邱德祥／攝影

美國總統川普於2025年2月14日宣布簽署行政命令，正式成立「國家能源主導委員會。「能源主導(Energy Dominance)」，自川普 1.0 時期即為其核心能源政策方向，法人看好華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）、士電（1503）等皆有望因此受惠。

該委員會成立之主要任務乃在於加強電力的生產及供應，確保美國電力能夠滿足人工智慧產業、及資料中心的龐大電力需求。未來可能會進一步放寬對煤炭、天然氣、石油等傳統能源的開採限制，以確保電力供應不會成為 AI 發展的瓶頸。

法人表示，在 AI、機器人、及資料中心等趨勢帶動下，具備高效能的「算力」被視為成功與否的關鍵，而在算力背後則需要龐大的電力需求。川普政府強調，美國必須確保能源自主供應且充足，使科技公司能夠順利推動 AI 模型的發展與訓練。但由於美國電網建置時間歷時已久，加上美國電力供應長期投資不足，隨電網的老化、及待退役的核電廠，電力缺口日趨明顯。

而在國內部分，1月20日立法院刪除台電千億補貼，恐使台電的財務狀況進一步惡化。截至 2024 年底台電累積虧損超過4,200億元，主因為自2022年自2024年間為穩定民生物價， 3年間總計吸收逾2,800億元。經濟部自2022年起，連續4次調整電價，電價從平均每度2.58元調升至4.29元，累計調幅達 66%。台電即將於3月召開的「電價費率審議會」，市場原推估4月電價將調漲6%，考量預算刪減後，依電價公式計算，漲幅恐進一步擴大至 9%。

法人指出，除美國政策推動加速電網相關設備的投資及擴大投資金額外，台電即將於 3 月召開的「電價費率審議會」擬調漲電價彌補預算被刪減的前提下，帶動重電相關設備需求明確，在全球電力需求看增、電網屆齡汰舊換新階段下，重電設備廠商將持續受惠。

美國 電價

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