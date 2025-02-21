快訊

冷氣團達標 吳德榮：北部溼冷到下周二清晨 228連假大幅回暖

「台灣魚類研究的國寶」沈世傑辭世 享耆壽99歲

經典賽／中華隊爆冷敗…外媒也震驚「大巨蛋寂靜 能聽見西班牙休息室的聲音」

百達私募案 2025年上半年完成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車用沖壓件與設備廠百達-KY（2236）昨（21）日召開股東臨時會通過私募現金增資發行普通股。百達在去年底公告將辦理私募350萬股，引進策略合作夥伴，在昨日股東臨時會通過後，私募案可望於今年上半年完成。

百達-KY去年前三季營收12.42億元，稅後淨損5,217萬元，每股虧1.01元；去年收購新加坡證交所上市公司大道工業集團有限公司，百達持股BIGL已達93.05%，法人預期，百達-KY去年Q4在認列廉價購買利益挹注下，有望扭轉前三季的虧損表現，全年營運將轉虧為盈；2025年隨著車用、設備訂單成長，加上BIGL完整業績貢獻，營運有望大幅提升。

這項併購案有助橫向擴增產品及提升集團至大型一線供應商水準，也是邁向海外併購的重要一步，未來將於本業相關領域中，以併購或策略聯盟方式，尋求下一階段成長。

百達預期今年車用訂單仍穩定增長且持續提升利潤表現，而去年設備雖受出貨遞延影響，但今年在遞延訂單與新接單挹注下，可望較去年顯著增加。

延伸閱讀

金管會六措施活絡市場…ETF投資鬆綁 台積利多

上詮2024年 EPS -0.48元 擬辦理私募

台積電利多…台股ETF成分股「卡」3成喊鬆 上半年拍定

神隆 躍漢達第二大股東

相關新聞

三商家購2024年 EPS 2.02元 加速展店

三商家購（2945）昨（21）董事會通過2024年財報，合併營收達142.97億元，年增1.82%，創歷史新高，營業毛利...

拓凱2025年衝百億營收

碳纖維複材大廠拓凱（4536）受惠自行車庫存調整結束，加上航太產業景氣升溫，以及球拍及安全帽等業績穩定成長，法人估，今年...

百達私募案 2025年上半年完成

車用沖壓件與設備廠百達-KY(2236)昨（21）日召開股東臨時會通過私募現金增資發行普通股。百達在去年底公告將辦理私募...

重電股續強！亞力跳空大漲、拉出第二根漲停

重電股20日平地一聲雷，華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）紛紛大漲，東元（1504...

台灣高鐵 去年每股賺1.15元

台灣高鐵（2633）昨（19）日董事會通過2024年財報，營收為531.85億元，年增率6.77%，營業毛利233.56...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。