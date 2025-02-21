百達私募案 2025年上半年完成

車用沖壓件與設備廠百達-KY（2236）昨（21）日召開股東臨時會通過私募現金增資發行普通股。百達在去年底公告將辦理私募350萬股，引進策略合作夥伴，在昨日股東臨時會通過後，私募案可望於今年上半年完成。

百達-KY去年前三季營收12.42億元，稅後淨損5,217萬元，每股虧1.01元；去年收購新加坡證交所上市公司大道工業集團有限公司，百達持股BIGL已達93.05%，法人預期，百達-KY去年Q4在認列廉價購買利益挹注下，有望扭轉前三季的虧損表現，全年營運將轉虧為盈；2025年隨著車用、設備訂單成長，加上BIGL完整業績貢獻，營運有望大幅提升。

這項併購案有助橫向擴增產品及提升集團至大型一線供應商水準，也是邁向海外併購的重要一步，未來將於本業相關領域中，以併購或策略聯盟方式，尋求下一階段成長。

百達預期今年車用訂單仍穩定增長且持續提升利潤表現，而去年設備雖受出貨遞延影響，但今年在遞延訂單與新接單挹注下，可望較去年顯著增加。