三商家購2024年 EPS 2.02元 加速展店
三商家購（2945）昨（21）董事會通過2024年財報，合併營收達142.97億元，年增1.82%，創歷史新高，營業毛利為38.8億元，稅後純益1.36億元，年增34.65%，EPS為2.02元，為近三年新高。董事會同時通過，每股將配息1.5元，配發率74%，以昨日收盤價計，股息殖利率3.7%。
展望2025年，三商家購表示，今年美廉社展店重心放在加盟，目前有802家門市，其中加盟店於年底目標要達五成占比，剛結束的春季加盟展洽談筆數也創新高，顯見加盟市場仍然相當熱絡。
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