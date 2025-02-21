拓凱2025年衝百億營收

碳纖維複材大廠拓凱（4536）受惠自行車庫存調整結束，加上航太產業景氣升溫，以及球拍及安全帽等業績穩定成長，法人估，今年集團合併營收有望回到百億以上水準，挑戰歷史次高，獲利也將優於去年。

拓凱去年航太業績成長近四成，其餘包括自行車訂單、球拍等也恢復成長動能，帶動本業營收、獲利回到成長軌道。

拓凱去年合併營收94.78億元、年增2.3%；前三季每股稅後純益12.15元，略遜於2023年同期12.99元，但第4季合併營收26.57億元，季增2.2%、年增31.6%，法人估全年每股稅後純益上看18元，優於2023年15.58元。拓凱已訂27日公布去年合併財報。

拓凱自行車碳纖維去年營收53.07億元、年增約8%。預期今年整體產業恢復成長態勢，加上部分品牌廠將生產基地移至非中國大陸以外地區，有助越南廠與中科廠稼動率提升，法人估全年營收應可維持個位數增長。

航太及醫療部分，今年航太產業碳纖維訂單在全球兩大飛機製造商交機穩定成長帶動下，預期航太業績應有雙位數增長，醫療則有外骨骼機器人腰部、膝蓋複材零件，持續出貨給日商，預估今年醫療產品業績與去年呈個位數增長。

至於安全帽、球拍及其他產業產品業績，隨著客戶庫存調整結束，以及推出雪帽、棒球帽、馬術帽等新品，與新客戶放量加持，今年同樣看好有雙位數成長。

拓凱表示，斥資1.2億美元在中科后里、大陸廈門后溪興建新廠計畫，其中，中科后里新廠部分產線已完成搬遷，開始量產自行車輪圈及車架等次組裝產品，廈門后溪廠增建產線也訂今年下半年開始量產自行車輪圈及自行車零件。