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華新2024年每股賺0.69元 擬配息0.5元

中央社／ 台北21日電

電纜不銹鋼廠華新麗華今天召開董事會，通過2024年度財務報告，去年每股盈餘新台幣0.69元，每股擬配發現金股利0.5元，並決議於5月16日召開股東常會。

華新麗華統計，2024年合併營收約1793.18億元，合併營業毛利約116.84億元，稅後純益約27.9億元，每股盈餘0.69元。

2025年第1季展望，華新先前表示，台灣不銹鋼事業第1季原料價格穩定，下游下單意願提升，預期營運表現將優於去年第4季；中國受刺激內需政策帶動，第1季不銹鋼接單狀況良好；歐洲受第4季逢耶誕假期影響，但隨著不銹鋼廠DMV併入，預計相關綜效第1季將逐步顯現。

資源事業方面，華新評估，倫敦金屬交易所鎳價表現持續疲軟，鎳礦及運費正價差未見平緩，市場仍需整合。

電線電纜事業部分，華新指出，台電高壓電纜在手訂單維持高位，民間市場則受到央行政策影響，建商進場速度放緩，第1季整體銷量與上季持平，但較去年同期有所提升。

不銹鋼 電纜

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