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華新法說會／2024年 EPS 0.69元 擬配發0.5元股息

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

華新（1605）21日舉行法說會，公布2024年財報，稅後純益為27.9億元，年減45.1%，每股純益0.69元，創九年來新低。董事會通過0.5元現金股息配發案，以收盤價28.8元估算，現金殖利率為1.74%。

展望營運前景，總經理潘文虎指出，今年第1季不鏽鋼部門預期營運表現將優於去年第4季；電線電纜部門則與上季持平但比去年同期好，資源事業則持續觀望。

華新幕僚長潘思如指出，去年第4季不鏽鋼部門比上季成長，並持續降低銅線材佔比。而就三大部門毛利率變化來看，電線電纜毛利率維持在10%水準，不銹鋼雖有歐洲聖誕假期，但毛利率則由第3季的5%略升為6%，資源事業整體出貨量持穩但價格下滑影響售價，侵蝕毛利率由正轉負。

依華新公布去年第4季營運數據，單季營收為467億元，季增7%，年增8%，但受不鏽鋼和資源業務虧損影響，較上季由盈轉虧，單季交出稅後淨損6億元成績，每股虧損0.15元。

該公司累計2024年營收為1,793.18億元，營業利益21.68億元，稅前盈餘25.11億元，稅後純益27.9億元，年減45.1%，每股純益0.69元，為近九年來新低。華新董事會並決議配發0.5元現金股利，盈餘配發率為72%。

展望2025年第1季，總經理潘文虎指出，不銹鋼事業部分，台灣第1季原料價格穩定，下游下單意願提升，預期營運表現將優於去年第4季；而大陸受刺激內需政策帶動，第1季不銹鋼接單狀況良好；歐洲因第4季逢聖誕假期影響，但隨著先前併購的不鏽鋼無縫管廠DMV併入預計相關綜效將於第1季逐步顯現。

資源事業部分，倫鎳價格表現持續疲軟，鎳礦及運費升水未見平緩，市場仍需整合，第1季持續觀望。

電線電纜事業則在台電高壓在手訂單維持高位，民間市場則受到央行政策影響，建商進場速度放緩，第1季整體銷量與上季持平，但較去年同期有所提升。

毛利率 電纜

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