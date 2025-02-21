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三商家購財報／EPS 2.02元 每股配息1.5元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

三商家購（2945）21日舉行董事會，通過2024年財報，合併營收達142.97億元，營業毛利為38.8億元，稅後純益1.36億元，EPS為2.02元，每股配息1.5元，其中EPS、每股配息皆超越去年度的1.5元及1.2元。

三商家購表示，旗下零售超市「美廉社」致力成為消費者最信賴的零售品牌，去年強化推出民生用品促銷方案奏效，再次成功擄獲街頭巷弄民眾的消費喜好，包含每周末指定商品促銷、全門市提供現煮咖啡服務，搭配買咖啡送衛生紙，或茶葉蛋雙重優惠、消費集點換購及消費加價購超值商品、自辦進口啤酒促銷等，刺激買氣並增加二次消費的機會，單日單店平均來客數已連三年成長，都助於營收提升。

三商家購進一步表示，近年會更積極關注商品結構，並順應商圈和市場的調整，品類持續優化，「差異化」商品，包含自辦進口及自有品牌占比於去年底達21%，毛利同步提升，以及併購「寵物好事」品牌，在逐步導入美廉社寵物專屬貨架後，寵物商品營收明顯成長；加盟展店也有亮眼表現，除了主打「0元加盟」及首次推出的「全分潤」利多方案，截至2024年底加盟店達總店數的三成，網羅更多加盟主入列，皆促使業績穩健成長。

三商家購指出，展望今年美廉社展店重心放在加盟，目前有802家門市，其中加盟店於年底目標要達五成占比，業界首創的全分潤制度方案，受加盟主青睞，剛結束的春季加盟展洽談筆數也創新高，顯見加盟市場仍相當熱絡。三商家購再提到，延續「酒窖店型」及「進口店型」策略，酒窖店2024年有244家，今年目標400家門市都能讓消費者買到更多的酒類，進口店型則是供應較多各類自辦進口的商品，約占總商品數的三成，較一般店型多一成，2024年僅有12家，今年目標200家門市。［禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒］

因應進口店型策略，今年持續擴增進口商品，尤其長期受消費者喜愛的日、韓系糖餅、休閒零食及啤酒，包含韓國Homeplus、SEOJU系列商品，還有全台獨家引進波蘭啤酒 Van Pur，Van Pur是波蘭當地第一大啤酒大廠，美廉社表示，「巷口酒窖」長期提供市面上少見的進口品牌，目前共引進22個國家的啤酒商品，以高CP值聞名，擁有大批啤酒忠實粉絲。

「寵物好事」品牌部分，於去年併購後，展店腳步不停歇，2024年底進軍雙北市拓點，目前有七家門市，今年預計再展七家店，也將再強化寵物好事貨架導入美廉社，發揮整合效益，實現「有美廉社就能滿足養貓的基本需求」，讓消費者能在800多家門市輕鬆買到多元化的汪、喵寶貝商品，進一步擴大寵物零售生態圈，可望為營收再添動能。

寵物 消費

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