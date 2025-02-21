WBC 資格賽開打！製鞋股齊揚 鈺齊攻漲停、志強漲逾6%

2025世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日在台北大巨蛋正式開打，運動休閒股21日表現亮眼，其中以製鞋股股價走勢最強，鈺齊-KY（9802）亮燈漲停，創下波段新高，志強-KY（6768）強漲逾6%，一度漲至168元，再創歷史新高。豐泰（9910）、來億-KY（6890）上漲2~3%，寶成（9904）上漲約1%。

製鞋股近期股價走勢強勁，美系外資指出，據近期供應鏈調查顯示，市場需求強勁，知名運動與時尚品牌的訂單動能持續增長，Adidas、New Balance、Asics、On Running等品牌都積極尋找新的供應商。

因應製鞋產業景氣回升，戶外功能鞋製造大廠鈺齊稍早公告對印尼孫公司再加碼投資2,000萬美元，一舉推升對印尼孫公司投資金額達6,000萬美元。鈺齊為擴大產能，2023年設立柬埔寨齊錠廠、越南鈺騰廠，2024年設立印尼齊樺廠，持續擴大海外生產據點。

在各國產值比重部分，鈺齊去年在越南、柬埔寨及中國大陸等各區域的產值比重，分別為58.93%、27.47%，以及13.60%。銷售地區的營收占比，大歐洲營收占比44.3%，而大美洲市場則為39.1%。

鈺齊指出，當前集團量產代工家數已達50家，前三大占比約五成，前十大已逾八成，前20大則逾九成，集團多品牌接單營運策略主軸不變。

鈺齊1月營收15.30億元，月減14.2%、年增15.1%，為歷年同期新高；2024年合併營收146.11億元、年減13.5%，毛利率19.08%、年增0.17個百分點，稅後淨利13.76億元、年減8.0%，每股稅後純益7.23元。

志強1月營收表現亮眼，1月合併營收達16.46億元，年增37.4%，為連13個年增正成長，並創歷年同期新高。志強表示，以目前接單及出貨來看，第1季呈現淡季不淡，較去年同期有近二成的增長。目前訂單能見度已看到今年中，全年營運展望持續樂觀。

鈺齊21日以139元開出，股價一路走高至漲停板152.5元；志強盤中一度再刷新高價位，衝至168元，漲幅逾5%。