重電股續強！亞力跳空大漲、拉出第二根漲停

重電股20日平地一聲雷，華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）紛紛大漲，東元（1504）、大同（2371）也走強，21日股價續攻，亞力拉出第二根漲停，攻至118.5元；華城、士電盤中漲幅逾5%，中興電、東元漲逾2%，大同漲逾1%。

亞力先前在法說會中指出，目前在手訂單超過百億元，動能無虞，亞力在重電市場有六大布局，分別是半導體、台電強韌電網計畫、AI商機、太陽能、儲能與充電樁，以及軌道市場和開拓國外市場。

亞力指出，半導體部分，近年半導體大廠開始往美國、新加坡、日本、德國等地擴廠，去年亞力就有出貨變壓器及配電盤等到新加坡，儘管去年第4季少了新加坡專案，預估業績比重會降至兩成，但今年起半導體業績占比可逐年上升。

另外，亞力先前已取得竹園靜態同步補償器（STATCOM）統包變電所20億元訂單，今年起還有8所、總金額約為200億元的需求。亞力指出，由於已有實績，力拚今年至少也能拿下2所STATCOM的訂單。

亞力並指出，下一波的重點會放在搶攻AI商機，AI運算需要更龐大的電力支持，所以在電能的供應、傳輸上，皆需要更多變電所的GIS及變壓器以保護及變壓，亞力將積極布局AI重電設備訂單。

亞力1月營收5.72億元，年減11.7%。去年累計稅後純益5.75億元，年增24.3％，每股稅後純益2.19元，前三季獲利創歷史同期新高。