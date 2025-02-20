中鋼（2002）昨（20）日公布1月營運表現，受出貨量減少影響，單月稅前盈餘2.04億元，年減70.8%、月減70%。展望前景，法人認為，若烏俄停戰，預估烏克蘭重建的用鋼需求將可望釋出，可以提供包括中鋼在內的鋼廠漲價契機。

中鋼表示，1月份中鋼和子公司中龍合計鋼品出貨量為84.9 萬公噸，相較前一個月的97.1萬公噸，減少12.2萬公噸，以致影響營收年減19%，單月為257.12億元，進而波及獲利表現。另值得一提的，轉投資的中能風場因發電量增加挹注毛利提升，提高對母公司利益貢獻度。

依該公司公布數據，1月稅前盈餘為2.04億元，年減70.8%、月減70%。

展望營運前景，中鋼指出，全球經濟穩健運行，川普政府執政後對進口商品全面提高關稅，全球貿易板塊重建新秩序。美國政府近期宣布對進口鋼鐵與鋁材課徵25%關稅，重回齊頭式課徵方式已帶動美國鋼價走強。

中國工信部發布2025年版的鋼鐵行業規範條件中，鼓勵鋼企向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，並加速淘汰落後產能，有助於鋼鐵供需趨於平衡，支撐後市鋼需。

至於台灣方面，去年12月工業生產指數創新高，連十個月正成長，在AI等新興科技應用崛起帶動下，經濟持續穩定擴張，鋼鐵市場維持穩健正向發展趨勢。

法人指出，日前，美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，積極推動俄烏戰爭走向和談，若能停戰，推估重建金額近6,000億美元，推升鐵礦、鋼鐵、水泥等需求，國內鋼廠坐擁漲價契機。依市場初估未來十年烏克蘭重建用鋼需求達2,000萬公噸，雖然因地緣關係，重建所需鋼材將就近由歐洲鋼廠供應，不過，因歐洲為鋼鐵淨進口國，自亞洲進口占比62%，包括中鋼在內的亞洲鋼廠都有望受惠。