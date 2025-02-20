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中鴻3月開平高盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

中鴻（2014）昨（20）開出3月份盤價，跟進中鋼走勢，以平高盤定調；其中，熱軋平盤，但軋延料調漲每公噸300元、冷軋平盤，至於鍍鋅調漲每公噸300元。外銷部分，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，1月17日國際貨幣基金組織（IMF）發布「世界經濟展望報告」，小幅上調2025年全球經濟成長率預測至3.3%。雖川普政府關稅政策一度引發市場動盪，然而，美國1月製造業PMI重返擴張，顯示其經濟動能保持強勁。

此外，中國大陸兩會召開在即，官方經濟提振政策的具體方案有望釋出，預計全球經濟仍將穩健運行。

該公司進一步指出，整體來看，川普取消多國鋼鋁關稅豁免，因其貿易政策不確定性影響，各國市場採購暫時觀望。另近期原料行情持穩、指標鋼廠新盤漲跌互現，考量全球貿易秩序面臨重整，為協助客戶積極拓銷，並適度反映市場行情，因此，就此次盤價採取和調整方式。

另外，就鋼材上游兩大原料近期變化來看，鐵礦砂與煤礦均持平在每公噸100至110美元與185至195美元水準，對岸年節過後熱軋期、現貨與出口報價也大致持穩。

中鴻 川普 關稅

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