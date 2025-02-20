川普發展AI人工智慧 重電四雄吃補

美國總統川普大力發展AI人工智慧，並指「AI工廠所需電力，至少是現在的兩倍。」在用電需求增加帶動下，重電四雄包括華城（1519）、士電、亞力及中興電有望同步受惠。

川普14日簽行政命令，新設「國家能源主導委員會」（NEDC），顯見相當重視用電需求，而且美國內政部長柏根表示，「美中正進行AI軍備競賽，我們取勝的唯一辦法就是（發）更多電」。美國官員預估最快在2028年前，科技公司訓練AI所需能源將達五百萬瓩（GW），足為約五百萬個家戶供電。

股價沈寂半年的重電四雄昨（20）日同步大漲，華城及亞力攻至漲停，分別收623元、108元，且成交量皆逾萬張；士電則接近漲停，漲幅9.57%，收206元；中興電漲幅也有7.97%，收162.5元。