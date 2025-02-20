川普發展AI人工智慧 重電四雄吃補
美國總統川普大力發展AI人工智慧，並指「AI工廠所需電力，至少是現在的兩倍。」在用電需求增加帶動下，重電四雄包括華城（1519）、士電、亞力及中興電有望同步受惠。
川普14日簽行政命令，新設「國家能源主導委員會」（NEDC），顯見相當重視用電需求，而且美國內政部長柏根表示，「美中正進行AI軍備競賽，我們取勝的唯一辦法就是（發）更多電」。美國官員預估最快在2028年前，科技公司訓練AI所需能源將達五百萬瓩（GW），足為約五百萬個家戶供電。
股價沈寂半年的重電四雄昨（20）日同步大漲，華城及亞力攻至漲停，分別收623元、108元，且成交量皆逾萬張；士電則接近漲停，漲幅9.57%，收206元；中興電漲幅也有7.97%，收162.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言