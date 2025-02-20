東元、大同 迎美政策利多

美國總統川普新設國家能源主導委員會（NEDC），擴大用電及重電設置量能，機電業者大同（2371）、東元布局儲能建置與電力設備，東元在美國有馬達生產基地，大同擬投資當地變壓器廠商擴大市場，可望受惠新政策。

法人表示，AI帶動電力需求和美國製造政策，有助台灣重電廠商業績推升。昨（20）日大同、東元股價也受激勵，大同上漲0.95元，收43.9元，東元上漲1.6元，收54.5元。

大同董事長王光祥日前指出，台灣幾乎全面採用地下電纜，美國仍以電線桿為主，未來美國基礎建設地下化工程將是大同發展重點。響應川普美國製造政策，加速美國市場布局，目前與美國三大電網的經銷通路商策略聯盟，並評估投資具備生產電線電纜及變壓器的業者，加快進入市場，目標成為台灣第一家在美國設變壓器製造廠的業者。

大同總經理沈柏延表示，目前電力事業群占大同個體營收六成，台灣、海外市場占比八比二，現階段持續推進北美布局，並耕耘日本、東南亞市場，海外占比將持續提升。

法人指出，東元擁有成熟的馬達製造技術，在德州的工廠是全美前三大的馬達供應廠商，在川普力拱傳統能源業者的情況下，有助東元未來營收增長。

東元去年併購伸昌電機，正式踏入變壓器領域，獲得配電及電網級產品。東元表示，短期將專注於現有產品業務增長，投資擴廠增加產能，並持續豐富產品線，目標是將海外營收占比提升至50%以上。

產業界指出，川普上任後推出星際之門等人工智慧（AI）投資計畫，未來可望加速基礎設施建設以滿足AI產業倍數增長的用電需求，透過設置NEDC，穩固能源主導地位。

近年美國推出基礎設施投資與就業法案（IIJA）及降低通膨法案（IRA）亦涵蓋了對電網和相關基礎設施的巨額投資，將整體電力相關投資金額推升至約6,750億美元，這為具外銷能力的台灣電機廠商帶來龐大商機。