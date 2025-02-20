餐飲業近年紛紛前往美國市場發展，其中，85度C母公司美食-KY（2723）持續擴大版圖，可望成為第一個在美國市場挑戰營收達百億元規模的台灣烘焙餐飲品牌。

美食-KY去年在美國的營收規模已達到80億元，並連續四年雙位數年增，法人估，85度C明年在美國不僅將突破百店，營收也將來到百億元規模。八方雲集在美國市場發展順利，去年開出第11家門市，目前手上還有九家簽約拓點計畫。

法人分析，川普政府的關稅政策，促使許多與美國有貿易往來的企業前往投資設廠。這波投資帶來的資金流入與人力移動，將推動美國內需市場成長，連帶提升當地餐飲業的發展潛力。

除85度C、八方雲集外，餐飲股今年包括瓦城、王品都預計赴美開出第一家店。其中，瓦城首家門市選址於洛杉磯比佛利山莊，占地超過100坪。瓦城美國首店將在上半年開始進行裝修工程，目標9月試營運。

美食-KY表示，美國市場快速發展，已連續47個月營收正成長，來客數連年增加。今年並首度進軍東岸市場，紐約、紐澤西州1月雙雙開出全新門市，使門市數量一舉突破80店。儘管年初洛杉磯及休士頓等重要市場經歷極端氣候影響，但美國市場元月貢獻合併營收仍較去同期成長高達20%。法人預估，全美85度C今年將新開十家至13家店，2026年上半年店數有機會將破突破百家。

八方雲集美國市場的經營策略正逐漸顯現規模效益，自2022年進入以來，公司持續增加門市數量，且繼加州之後跨足德州市場，建置的中央工廠預計第2季啟用，將有助於加快美國門市的設立。