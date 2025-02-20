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南光財報／去年獲利2.43億元、年增22.6% 第4季獲利季增近五成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

南光（1752）20日公布2024年財報，全年合併營收21.99億元，年增2.31%，稅後淨利2.43億元，年增22.67%，每股稅後純益（EPS）2.41元； 南光2024年第4季稅後純益8,646.9萬元，季增48.7%，單季EPS0.86元。

南光表示，第4季營運成長的主要動能有三大項，一是外銷日本的骨質疏鬆用藥明顯成長，其次是國內軟袋缺貨帶動的追加訂單，三是自費的營養品銷售突出。展望今年，公司預期外銷市場將年增10%至15%。 南光也看好高端預防醫學市場，首創連鎖預防醫學點滴診所品牌今年將亮相，未來每年將以三至六的速度展店。

南光耗資逾3億元在南港設立營運總部，也將在今年第2季正式開啟對全球市場的門戶，全力拓展國際市場，並建構南光核心技術與產品的多媒體展示與教育中心，期將南光特色產品透過國際行銷及品牌重新定位，快速擴張市場版圖。

南光2024年12月法說會時曾說明，國內爆發軟代產品缺貨危機，展現南光企業價值，公司獲榮總 、長庚體系加碼簽訂新供應合約，全年度輸液產品銷售量增近450萬袋，營收增近1億元，成長率超過80%。自2024年10月1日起，健保支付價最高將提升27%，挹注南光2024年第4季及2025年營收，公司預期2025年輸液產品營收成長率可望維持。

南光2024年前十月環保無塑毒輸液袋（抗生素）銷往美國市場也創新高，年增180%；前十月癌症產品年增也達到33%，其中用於肺癌、大腸癌以及乳癌的一線化療藥物年增更達到67%。加護病房所需藥物前十月年增23%，Setron類藥物國內外熱銷，前十月年增47%。

南光指出，全球正在流行靜脈營養點滴療法，這是一種將維他命、礦物質和氨基酸直接注入體內進而強化自身

免疫系統的自然療法，南光去年前十月營養針已成長32%。公司也推出營養輔助療法（IVN）的點滴營養套組，帶動去年前十月銷售成長四成。

南光 營收

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