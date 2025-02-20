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遠傳13.3萬股東看過來！每股發3.56元現金 創近六年新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信。圖／聯合報系資料照片
遠傳電信。圖／聯合報系資料照片

電信三雄去年營收、獲利都表現亮眼，也讓股東期待今年股利大紅包，遠傳電信（4904）20日率先公布股利，每股將配發3.56元現金，創近六年新高，盈餘分配率百分百，遠傳13.3萬股東可望樂領股利紅包。

遠傳去年每股稅後純益3.56元，財測達成率達115%，遠傳董事會也通過盈餘分配案，每股配發3.56元現金股利，盈餘分配率百分百，較2023年每股配發3.25元，成長9.5%。遠傳今日下跌0.1元，收87.9元，現金殖利率4.05%。

遠傳董事會也通過2025年財測，合併總營收目標1,083.3億元，年增3.5%，再創歷史新高，稅後純益131億元，每股稅後純益3.63元，年增率2%，今年資本支出為83億元，其中5億元為去年第延至今年付款，維持低水位。

井琪指出，預計於年底完成原亞太電信用戶轉移，將極大化合併規模綜效，並深化行動服務營收成長動能，加速「遠傳心生活」APP平台變現、拓展數位服務版圖；積極運用AI強化自主開發解決方案，推動智慧資通訊業務成長，對內以AI提升自動化與生產力。

營收 股利 遠傳電信

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