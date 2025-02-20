快訊

林岱樺遭搜索氣氛火爆 個性強硬一度動怒飆帶隊主任檢察官

赴習近平座談會沒在怕？他坐姿鬆弛如官老爺 驚人背景曝光

雙雙受傷！北市內湖民宅少女墜樓 保全疑伸手接人送醫救治

大統益財報／2024年獲利創新高 EPS 8.24元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

大統益（1232）20日公布2024年財報，全年營收新台幣220.6億元，年減6.3％；營業毛利為27.5億元，毛利率12.24%；稅後純益13.1億元，年增9.3%，創新高，每股純益8.24元，並公布將擬配發7元現金股利，也寫下歷年新高。

從大統益的產品營收結構來看，黃豆粉等商品占營收比38%，精製沙拉油及油脂產品占16%，加工收入占2%，其他及商品銷售收入則占44%。

大統益是統一集團的重要轉投資公司之一，羅智先為董事長。該公司專注於各種油品的生產，產品線包括大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油及專用油炸油等，旗下品牌「美食家」油品主要針對業務用餐飲市場，尤其是18公升桶裝油。去年公司面臨黃豆價格波動、台幣貶值壓力及運輸成本上升等多重挑戰，這些因素都造成成本壓力。

此外，由於油品生產的需要，大統益也是國內大宗物資黃豆的主要採購商，並專注於大豆相關產品的開發，如大豆粉、全脂豆粉、大豆油、大豆卵磷脂、精選大豆及非基改大豆等。該公司在黃豆產品及各種植物油（如棕櫚油、芥花油、葵花油）的生產上，市場占有率均居首位，是亞洲區內最具競爭力的大豆加工及植物油生產商之一。

大豆

延伸閱讀

南僑1月營收21.70億元 EPS 0.24元

昶瑞機電上櫃案 櫃買中心預計於2月24日審議

是方去年EPS 13.82元 現金股利配發12.5元 創新高

耕興財報／2024年 EPS 12.66元 擬配發每股股利10.1元

相關新聞

遠傳13.3萬股東看過來！每股發3.56元現金 創近六年新高

電信三雄去年營收、獲利都表現亮眼，也讓股東期待今年股利大紅包，遠傳電信（4904）20日率先公布股利，每股將配發3.56...

雷虎德國搶單 傳捷報

「2025 Xponential Europe海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」在德國登場，雷虎科技（8033）發表無人...

和泰旗下 車美仕業績衝高

車市龍頭和泰車（2207）2024年營收創下新高，旗下轉投資事業車美仕同樣創下新高，成為和泰重要金雞母，今年繼續衝新高峰...

光隆日本營收 看增兩成

光隆精密-KY (4581) 受惠於日本兩大卡車集團（五十鈴汽車ISUZU及UD卡車）合併後推動的共用平台項目於去年第4...

欣欣董座 李文英出任

老牌百貨欣欣大眾（2901）昨（19）日召開董事會改選新任董事長，宣布由台北市府前副秘書長李文英接任董事長一職。

台灣高鐵 去年每股賺1.15元

台灣高鐵（2633）昨（19）日董事會通過2024年財報，營收為531.85億元，年增率6.77%，營業毛利233.56...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。