大統益財報／2024年獲利創新高 EPS 8.24元

大統益（1232）20日公布2024年財報，全年營收新台幣220.6億元，年減6.3％；營業毛利為27.5億元，毛利率12.24%；稅後純益13.1億元，年增9.3%，創新高，每股純益8.24元，並公布將擬配發7元現金股利，也寫下歷年新高。

從大統益的產品營收結構來看，黃豆粉等商品占營收比38%，精製沙拉油及油脂產品占16%，加工收入占2%，其他及商品銷售收入則占44%。

大統益是統一集團的重要轉投資公司之一，羅智先為董事長。該公司專注於各種油品的生產，產品線包括大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油及專用油炸油等，旗下品牌「美食家」油品主要針對業務用餐飲市場，尤其是18公升桶裝油。去年公司面臨黃豆價格波動、台幣貶值壓力及運輸成本上升等多重挑戰，這些因素都造成成本壓力。

此外，由於油品生產的需要，大統益也是國內大宗物資黃豆的主要採購商，並專注於大豆相關產品的開發，如大豆粉、全脂豆粉、大豆油、大豆卵磷脂、精選大豆及非基改大豆等。該公司在黃豆產品及各種植物油（如棕櫚油、芥花油、葵花油）的生產上，市場占有率均居首位，是亞洲區內最具競爭力的大豆加工及植物油生產商之一。