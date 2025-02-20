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世豐每股51元公開收購案 凱撒衛審議委員會「過了」
凱撒衛（1817）20日公告，審議委員會在評估過世豐螺絲（2065）身分、財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性後，同意世豐對凱撒衛最高20%的股權收購案。
凱撒衛指出，經過審議委員會評估、查證後，認為對方在各方面條件均符合，且是「財務性投資考量」，同意世豐對凱撒衛最高20%的股權收購案。
凱撒衛表示，針對世豐對凱撒衛的公開收購案，公司已成立審議委員會做公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證和審議，其中在查證世豐身分與財務狀況，以及審閱公司章程、近期財務報告書及公開資訊觀測站之公司基本資料，可知世豐財務狀況尚稱良好。
另外，針對公開收購條件公平性，凱撒衛指出，會計師評估公開收購合理價格應介於每股40.58元至54.19元間，對照本次世豐公開收購凱撒衛普通股每股51元來看，收購條件符合公平性。
凱撒衛強調，經全體出席委員認為，在世豐公開收購條件符合公平性、合理性原則下，同意本次世豐對公司最高20%股權收購案，惟在世豐2月10至3月5日公開收購期間，凱撒衛股東應詳閱世豐在公開收購公告，以及公開收購說明書中所述參與應賣之風險後，由股東自行決定是否參與應賣。
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