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遠傳擬配3.56元股利創6年新高 配發率100%

中央社／ 台北20日電

遠傳電信2024年稅後淨利創近18年來新高，董事會今天決議擬配發現金股利每股3.56元，為近6年來新高，盈餘發放率達100%；遠傳今年財測也出爐，估全年合併總營收將成長3.5%，續創新高，估每股盈餘（EPS）為3.63元。

遠傳電信今天召開第4季法人說明會，遠傳總經理井琪表示，受惠遠亞合併綜效、用戶持續升級5G、新經濟業務挹注，加上電信本業與新經濟獲利能力提升，遠傳2024年第4季及全年的合併總營收、合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）均為歷史新高。

遠傳指出，遠亞合併首年即貢獻EBITDA達42億元，挹注雙位數盈餘成長，2024年全年稅後淨利創近18年來新高，每股盈餘（EPS）創近11年來新高。

遠傳2024年每股盈餘3.56元，董事會今天決議通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股3.56元，創近6年來新高，優於2023年配發的3.25元，發放率達100%。

遠傳並指出，2024年行動服務營收創近8年來新高，與數位轉型有關的新經濟獲利金額，年成長率達19%，較前一年8%的成長率翻倍。

根據遠傳2025年新出爐的財測預估，全年合併總營收將成長3.5%，可望再度突破歷史新高，達1083.3億元；合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）將成長3.8%，達到376.8億元；稅後盈餘將達131.億元，預估每股盈餘（EPS）為3.63元，年增率為2%。

資本支出部分，遠傳預估2025年全年資本支出83億元，其中5億元為2024年遞延至今年付款，資本支出仍維持低水位。

營收 遠傳電信

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