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卜蜂財報／2024年獲利歷史次高 每股盈餘6.55元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

卜蜂（1215）20日公布2024年財報，全年營收達279.5億元，年減4.12％，稅後純益為19.2億元，年減14.9%，主要受去年雞價不佳衝擊，但獲利仍寫下史上第二高記錄，每股盈餘則達6.55元。

卜蜂董事長鄭武樾日前表示，對2025年營運展望審慎樂觀，主要是雲林斗六飼料廠第一期設計產能達每月2萬噸，若能滿載生產，在全台飼料市場占有率提升到18%，營收也會同步上揚；桃園肉品分切廠也已完工，預計於7月正式啟用，一年可望帶來30億元營收。

針對美國總統川普對原料的影響，鄭武樾指出，川普上任後黃、小、玉的走勢變化比較難以預測，美國第一策略下，預期玉米、黃豆等價格會愈來愈好，國內的飼料價格預計每公斤要小漲0.4元，推估肉品、蛋價有望更好，尤其川普主要選票來自農民支持，所以大宗物資的價格不會走低，但未來變化很難預測，目前黃、小、玉價格已經是高價位，希望能穩在這裡。

在資本支出的方面，鄭武樾也表示，因應環保意識提高，將擴大契作合作，改善原有的雞舍自動化等工作環境，原來的廠區也會加強環境衛生升級，拉高對環境保育措施，預計資本支出約20多億元，會成為推升營收、獲利成長的新動能。

展望今年，鄭武樾進一步指出，民以食為天，社會形態變遷，食品加工要迎合時代需要，要推出市場需要的產品，即時產品的需求量會增加，產品內容要不斷改變，才能吸引消費者目光，食品加工發展是必要的趨勢。

川普 營收

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