南僑1月營收21.70億元 EPS 0.24元

南僑（1702）1月營收21.70億元，較去年同期20.62億元，增加1.08億元（5.21%）。自結1月自結稅後純益為5,917萬元，較去年同期減少49.38%，每股稅後純益為 0.24元，與去年同期 EPS 0.47元減少0.23元。

獲利下滑，主要是受到中國大陸、台灣的工廠今年元月剛好遇到農曆過年期間，工作天數少，去年過年則在2月分，營收雖然持平；然而受到大陸的各種成本上揚衝擊，產品上調售價的速度來不及反應成本，2025年會逐步調漲售價反應成本上漲壓力，獲利較去年同期下滑的缺口會逐月縮小。

另外，元月泰幣兌美元匯率表現太強勁，瞬間匯率變動太大，對於南僑元月也造成影響，這個部間接波及到母公司的整體獲利表現。