卜蜂2024年每股賺6.55元 創歷年次高

雞肉大廠卜蜂今天公告去年財報，營收為新台幣279.5億元，獲利受到雞價不佳影響，稅後純益19.29億元，年減14.9%，每股純益為6.55元，不過獲利和每股純益仍雙創歷年次高。

卜蜂董事長鄭武樾日前談到展望時曾表示，毛雞價格去年跌太多，最低每公斤31元，讓卜蜂獲利受到影響，近期台灣出現禽流感疫情，雞價有高一點，今年已逐步提高至33.8元。

鄭武樾談到今年營運，桃園肉品分切廠已經完工，正申請執照，將在7月左右啟用，一年可望貢獻30億元營收；另外飼料廠增加雲林廠，產量一年約1萬多噸，主要供應自養的肉雞跟豬，有望逐步增加產量。

至於大宗物資方面，玉米與黃豆價格都向上走，玉米從每公斤8元多到現在9.2元，黃豆也從每公斤10元多漲至12.5元，價格都往上提高，本週國內飼料每公斤將提高0.4元，他認為今年營運有望比去年好，持審慎樂觀態度。