AOP、藥華藥兩邊掀論戰 藥華藥股價3天跌掉18%

藥華藥（6446）與歐洲通路商AOP因商業仲裁案掀論戰，對於AOP請求主張「藥華藥遲延歐洲藥證5個月及遲延供貨4.5個月」一事，藥華藥表示並不認同，且期間相關營收金額約1,000萬歐元，絕非AOP所述的介於3.31億歐元至3.499億歐元。儘管藥華藥出面澄清，20日股價仍重跌7.22%，收630元，累計3天跌幅達18%。

藥華藥17日晚間召開重訊記者會，說明公司因AOP違約，包括延遲交付臨床試驗資料，嚴重拖延藥華藥申請美國藥證之時程，同時指控AOP未依約啟動他項適應症之臨床試驗等，向國際商會（ICC）提請仲裁賠償一案，已接獲部分仲裁判斷（Partial Final Award）。

19日AOP在其官網發布「我們對國際商會仲裁庭判決的回應」的聲明，指控藥華藥從2017年故意違約、非法解約到今日已經超過七年，且第一次仲裁藥華藥主張其單方面解約有效，但遭仲裁庭和德國最高法院判決終止合約失敗。如今改在合約有效的前提下，再次提出不同的仲裁請求，儘管歷時了五年的程序，也皆遭到駁回。

今日藥華藥也發布新聞稿反擊，指出AOP所提出共約35億歐元的賠償反請求，包括藥華藥不法使用AOP臨床數據申請藥華藥旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）之美國藥證、藥華藥於歐洲供貨不穩定及拒絕供貨等內容，均遭仲裁庭一一正式駁回。

另藥華藥指出，「AOP延遲美國藥證申請6.5個月到24.5個月」一事，仲裁庭已認定AOP確實有遲延超過六個月，未將重大臨床試驗進展告知本公司，構成違約，惟因未建立因果關係，故駁回本公司損害賠償的請求，並非完全駁回。

而關於AOP主張「藥華藥遲延歐洲藥證5個月及遲延供貨4.5個月」，ICC認為藥華藥應負遲延責任一事，目前仲裁庭將會在三月底做出決定。AOP表示，兩造雙方的專家目前估算相關金額會介於3.31億歐元至3.499億歐元之間。

藥華藥則反駁，雖仲裁庭認為藥華藥有責，但賠償金額的部分保留，表示AOP和其專家證人所提供之相關證據完全未被仲裁庭採信，在仲裁庭就9.5個月遲延責任做出最後決定之前，本公司並無任何賠償義務，且Ropeg於歐洲上市銷售後的前9.5個月之相關營收金額僅約1,000萬歐元。

依照這次仲裁結果，ICC要求藥華藥共須賠償AOP約156萬歐元（約新台幣5,690萬元）。相對的，關於AOP未支付藥華藥臨床試驗資料之遞延付款六個月，ICC認為藥華藥應獲適當賠償。

受到雙方爭議影響，藥華藥股價在17日盤中創下796元新高後，隔天重挫跌停，今日再下挫逾7%，跌破季線，收630元，波段跌幅達18%。