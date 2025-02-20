欣欣董座 李文英出任
老牌百貨欣欣大眾（2901）昨（19）日召開董事會改選新任董事長，宣布由台北市府前副秘書長李文英接任董事長一職。
欣欣昨日公告退輔會法人董事代表改派，將由李文英接替原董事長尤志煌的職位。隨後，董事會一致通過李文英正式擔任董事長。退輔會持有欣欣49%的股份，民間股東持有51%，過去董總人事大多是退役軍官，本次接任者李文英曾是台大醫院牙科主治醫師，並曾擔任第9、10屆台北市議員，於2014年起擔任台北市長任內的副秘書長，2018年5月辭職，不具有軍教背景。
欣欣前董事長尤志煌，曾任空軍司令部後勤處少將處長及空軍保修指揮部少將指揮官，退伍後轉任退輔會所屬榮民榮眷基金會秘書長，2021年接任欣欣董事長一職，預定於本月結束任期。
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