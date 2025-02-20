和泰旗下 車美仕業績衝高

車市龍頭和泰車（2207）2024年營收創下新高，旗下轉投資事業車美仕同樣創下新高，成為和泰重要金雞母，今年繼續衝新高峰，貢獻母公司營運動能將擴大。

和泰車指出，車美仕2024年合併營收141億元，年增7%；2024年前三季獲利達11.2億元，較前一年度同期比增加14%，全年獲利有望寫下公司成立以來的歷史新高，元月營收破11億元，全年營收將再挑戰新高。

車美仕是和泰汽車轉投資的汽車用品專業公司，也是台灣唯一獲得豐田汽車授權的正廠汽車用品公司。2025年車美仕元月合併營收破11億元，為全年業績打下好的開始。

車美仕總經理劉傳宏表示，今年首要在推動公司內部全面品質改善計畫，透過供應鏈優化與品質管控，確保生產品質。開發更多高附加價值產品，強化售後服務市場的滲透率，並建立多元化商業模式。同時海外市場也在印度、北美市場開始出貨後，可望較去年有更大成長，並進一步擴大國際版圖，期望全年合併營收挑戰新高之目標。

車美仕的主要股東為和泰持股七成，日本豐田持股三成，車美仕並為豐田在台灣唯一授權的正廠用品公司，在2008年成為國瑞汽車Tier1供應商，配合國瑞整車輸出中東國家，2009年在台北港設立GCC PIO用品架裝工廠，提供多樣化的正廠用品安裝。

劉傳宏指出，2024年車美仕在穩固台灣市場的同時，積極拓展海外市場，中東、東南亞等海外據點在2024年皆擴大營運規模，去年海外市場的營收超過40億元，較前一年度成長10%。