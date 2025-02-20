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光隆日本營收 看增兩成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

光隆精密-KY (4581) 受惠於日本兩大卡車集團（五十鈴汽車ISUZU及UD卡車）合併後推動的共用平台項目於去年第4季開始量產，今年日本市場營運可望有二成成長。

至於各方關注的北美市場，依據主要客戶提供的預估量，可望持續提升，在業績挹注下，有機會挑戰光隆2023年的獲利紀錄。

光隆精密說明公司全球生產基地佈局規劃，涵蓋美國、台灣及中國大陸三大區域。

為更貼近主要客戶並滿足其即時需求，公司已於去年在美國印第安納州完成土地及廠房設施購置，初期將作為物流倉儲中心。為因應美國市場日益增長的在地生產需求，公司今年啟動2號廠房興建及生產線導入計畫，初估將投資200萬美元，並在年底前量產。目前已接獲主要客戶新開發及量產總成件於美國生產項目，其他客戶北美市場新開發件陸續展開。惟考量產品從開發至量產通常需要二至三年時間，相關營收貢獻預計將於2026年起逐步顯現。

在台灣方面，公司已於2022年標得嘉義縣政府馬稠後產業園區土地，今年第1季動工興建新廠，並於2026年第2季完工，作為公司在台灣的主要生產基地。

面對傳統製造業日益嚴峻的經營環境，董事長呂皇甫強調，過去曾因產能受限而忍痛放棄客戶大單，公司不能被動等待需求出現才擴廠，更應在逆境中積極擴張，提前做好準備，以掌握未來商機。

美國

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