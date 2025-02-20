雷虎德國搶單 傳捷報

「2025 Xponential Europe海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」在德國登場，雷虎科技（8033）發表無人機飛控、變速器等關鍵零組件，受到高度矚目，昨（19）日簽下首張合作意向書，將採技術合作在台灣生產X翼型精準攻擊無人機，搶攻亞洲市場。

雷虎科技總經理蘇聖傑表示，台灣無人機去紅色供應鏈，受到歐洲無人機大廠的重視，這些無人機廠技術成熟，尤其擁有供應烏克蘭戰場使用無人機的技術與經驗，希望與台灣的廠商技術合作，共同搶攻亞洲市場，值得國內廠商關注。

蘇聖傑說，目前還有二、三家廠商正在洽談合作中，這些廠商對於雷虎科技推出的「母雞帶小雞」方案相當有興趣，即由中大型長程無人機，搭載短程自殺型無人機（FPV）模式，後續將展開測試驗證等作業。

Xponential無人機展，是全球最具權威與影響力的無人機暨自動化系統展會，過去40餘年都在美國舉辦，今年首度移師歐洲。而台灣也組成空前盛大的團隊參展，共有25家廠商、83位代表，顯示台灣無人機產業的蓬勃與團結。

無人機卓越海外商機聯盟主席、漢翔航空董事長胡開宏指出，此次展覽是聯盟今年全球布局計畫的第一站，會把握絕佳機會，讓全球客戶看見台灣無人機產品的高品質、高技術、高競爭力，並拓展與國際市場合作關係。

胡開宏表示，今年台灣代表團聚焦於長航時無人機、無人機反制系統、通訊模組、飛控晶片及光學酬載等關鍵技術，除了展示台灣實力外，更要與全世界交朋友。

目前，透過產業鍊形成的無人機國家隊，已經有162家供應商，廠商可依據規模與發展分成三種，包括系統整合商、系統線以及製造原物料等。其中，雷虎科技在展會上發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA規範的高性能FPV軍事用無人機的飛控、變速器等關鍵零組件，吸引不少歐洲無人機廠商目光。