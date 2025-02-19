3月運價及貨量表現 牽動貨櫃三雄獲利

全球貨櫃輪市場供需變化多端，持有貨櫃三雄股票的投資者心情跟著洗三溫暖。法人分析，3月運價及貨量表現將牽動長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）首季營收及獲利表現，如果3月歐洲線能順利調漲，北美線有望跟著回升，成為推升首季獲利攀升的關鍵。

長榮、陽明及萬海今年1月合併營收未受到運價下滑影響，都繳出年、月雙增好成績﹕長榮月增10.78%、年增49.01%；，陽明1月營收月增2%、年增25.69%；萬海月增1.97%、年增58.59%，市場對於第1季獲利表現抱著高度期望。

貨櫃三雄2024年前三季的獲利表現因紅海危機改變全球貨櫃輪生態，運價大漲，去年全年獲利可期，2024年的股利將很吸引人，但今年展望能夠維持，讓股價有機會填息，受到關注。

長榮去年前三季稅後純益1,087.5億元，年增239.4%，每股純益50.68元；陽明前三季稅後純益516.3億元，年增750%，每股純益14.79元；萬海前三季稅後純益346.2億元，每股純益12.34元。

展望2025年上半年，國內航運業者普遍認為不用過度悲觀，市場受到美國關稅政策不確定性、中東地緣政治緩和短期內紅海通行仍有風險等影響；船舶大型化造成港口壅擠，供應鏈不順問題持續影響仍在。

法人分析，1月全球大型航商未返回紅海，市場船舶供需吃緊，運價下修是反映第1季傳統淡季，但今年首季整體運價表現仍優於去年同期，關鍵在3月，如果3月運價維持往年貨量的水準，首季獲利仍有想像空間。