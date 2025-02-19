卜蜂今年獲利挑戰新高

卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，2025年受惠於先前擴大投資效益發酵，推估全年營收、獲利有望挑戰2023年新高紀錄；今年擴大資本支至約20多億元，增加契作投資合作及改善雞舍自動化等工作環境，會成為推升營收、獲利成長的新動能。

卜蜂因應環保意識提高，擴大契作合作，改善原有的雞舍自動化等工作環境，原來廠區也會加強環境衛生升級，拉高對環境保育措施，預計資本支出約20多億元。

卜蜂2024年營收279億元；去年前三季稅後純益12.59億元，每股純益4.27元。2024年全年獲利數字預計2月20日送董事會討論，法人推估有望寫下史上第二高記錄；卜蜂2023年營收創新高達291億元。

鄭武樾指出，2023年股利是現金股利配發5.5元，2024年配發仍以現金股利為主，配發金額希望在4.5至5元之間，但實際數字必須經董事會討論通過。

他對於2025年營運展望審慎樂觀，主要是雲林斗六飼料廠第一期設計產能達每月2萬噸，若能滿載生產，在全台飼料市場占有率提升到18%，營收也會同步上揚。