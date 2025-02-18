鋼鐵族群 重建題材熱

美國與俄國最高元首通話，俄烏戰爭停火的議題直接端上檯面，法人預估烏克蘭重建的用鋼需求高達2,000萬公噸，夠中鋼（2002）生產二年，直接帶動鋼鐵產業的情緒轉強，中鋼、中鴻、燁輝、盛餘等板鋼大廠受注目。

法人表示，全球鋼鐵產能過剩，重點鋼廠長年受制於需求不足的苦果，如今烏克蘭戰後重建用鋼量高達2,000萬公噸，如同平靜的湖投下巨石，衍生的利基不容小覷，中鋼高度受惠。

元大投顧最新發表俄烏重建商機的研究報告，結論建議指出，美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，積極推動俄烏戰爭走向和談，推估重建金額近6,000億美元，推升鐵礦、鋼鐵、水泥等需求，國內鋼廠坐擁漲價契機，鋼市氛圍轉佳；鐵煤等原物料需求大增將帶動波羅的海BDI航運指數走高，相關族群受惠。

元大投顧分析，烏克蘭戰後重建需求龐大，停戰提振鋼市信心，國內鋼廠評價走出谷底，推估未來十年烏克蘭重建用鋼需求達2,000萬公噸，足夠中鋼生產二年，雖然因地緣關係，重建所需鋼材將就近由歐洲鋼廠供應，不過歐洲為鋼鐵淨進口國，自亞洲進口占比62%，外銷歐洲占比較高的鋼廠如中鴻達14%、中鋼有11%、燁輝逾20%等都有望受惠。

停戰同時提供鋼廠漲價契機，近期歐美鋼價反彈中個位數、中鋼3月盤價以平高盤開出，鋼市氛圍自谷底翻揚，國內鋼廠經歷升息、通膨、戰爭等因素評價皆在谷底，元大投顧認為停戰對市場情緒提振有所挹注，有望推升鋼鐵類股評價。

中鋼專家說，目前美國鋼價一直在漲，每公噸調高達100美元。

另外，歐洲與大陸同樣都開漲盤，大陸在3月間還在召開兩會，將對美國的關稅政策做出回應，各項利多刺激政策出爐前景樂觀。

鐵礦砂與煤礦則持平在每公噸100至110美元與185至195美元水準，節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，寶鋼3月平板鋼每公噸漲人民幣100元，加上川普對加拿大、墨西哥、日本、南韓、歐盟、巴西等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，台廠受惠鋼市前景持穩。