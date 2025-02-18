成衣、製鞋廠 前景看俏

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
圖／經濟日報提供
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亞洲服裝與鞋類製造供應鏈動態前景可期，摩根士丹利（大摩）證券出具最新產業報告，據近期供應鏈趨勢顯示，服裝、鞋類品牌實力穩固，知名運動與時尚品牌訂單動能持續增長，並按讚儒鴻（1476）、來億-KY、鈺齊-KY、豐泰等四大台廠，皆給予「優於大盤」評等。

OEM代工廠出貨與銷售動態上，大摩產業分析師程世維指出，運動與時尚品牌訂單穩定成長，目前觀察到Adidas、New Balance、Asics、On Running 等品牌積極尋找新供應商，顯示市場需求強勁，Lululemon亦在拓展鞋類OEM，反映品牌戰略多元化，預期2025年紡織鞋類產業將持續受惠品牌訂單擴張。

展望2025年品牌訂單增長前景，Adidas在服裝相關營收有望成長中雙位數至20%，鞋類具低雙位數增長；New Balance具高個位數至10%增長；Uniqlo於2025年服裝訂單增長中至高雙位數；Lululemon服裝訂單有望增長40-50%，並擴展鞋類OEM廠商。

此外，成熟品牌也顯示穩定跡象。程世維表示，近期供應鏈調查顯示，成熟品牌訂單趨勢逐漸穩定，部分品牌有望在2025年回升。例如，Nike隨新管理團隊上任，預期2025年下半年品牌動能可能增強。

Puma於2024年需求疲軟後，預計2025年訂單回升，增長高個位數至雙位數百分比不等；Under Armour產品開發更積極，批發合作夥伴初步反饋正面；GAP、Levi's訂單趨勢顯示穩步上升，需求有望逐步復甦。

台廠中，在服裝OEM廠方面，大摩按讚儒鴻，主因與利基市場及成長型品牌合作，特別是新興功能品牌如Alo Yoga、Vuori等，具備長期成長潛力。

在鞋類OEM廠中，來億受惠Adidas和Hoka成長動能；鈺齊估值具吸引力，戶外鞋市場回暖，並與On Running合作；豐泰受益Nike有望在2025年下半年復甦，具潛在成長空間。因此皆給予「優於大盤」評等。

OEM 大摩

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